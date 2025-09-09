О чевидно става дума не толкова за изключително новаторство и авантюристичен дух, колкото за безпомощност, когато говорим за тоталната промяна на „червения“ релеф. В мача със Славия на терена излязоха шестима различни титуляри спрямо първия кръг срещу Ботев Пд, завършил 1:1. Това бяха централните бранители Теодор Иванов и Кордоба, Пастор и Жордао при халфовете, както и Джеймс Ето'о, който бе наказан за първия кръг с „канарчетата“. На върха на атаката нов срещу славистите бе Годой, докато другите двама - Пинто и Сегер играха на старта.

Сега, след последната вълна от нови попълнения, се очаква срещу Септември да стартира аржентинецът Анжело Мартино на мястото на Санянг. Бусато, Лапеня и Питас май ще бъдат единствените, излезли на терена и срещу „жълто-черните“. Очаква се Душан Керкез в трети пореден мач да заложи на схема с трима в защита, като там изпълнителите да бъдат Лапеня, Кордоба и Теодор Иванов. В халфовата линия се очакват да започнат три нови попълнения – Пастор, Жордао и Мартино, а Петко Панайотов евентуално да смени наказания Ето'о. В атака Сегер, който единствен от осемте нови попълнения има достатъчно натрупани минути зад гърба си, но пък и доста разочарова, ще отстъпи мястото си на друг новак Мохамед Брахими, който вече сме виждали да прави изключителни мачове с екипа на Ботев Пд. Така се оказва твърде вероятно спрямо откриващия кръг ЦСКА да излезе с осем нови футболисти срещу Септември.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX