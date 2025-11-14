Един от най-добрите футболисти на Левски от началото на сезона – Радослав Кирилов, ще бъде готов за гостуването на Монтана. Двубоят на „Огоста“ е на 23 ноември (неделя) от 17,00 часа. По всяка вероятност Хулио Веласкес няма да рискува да го пусне като титуляр във визитата на новака в класирането, но със сигурност ще го включи в групата. За този двубой Левски има още проблеми свързани с крилата, тъй като Марин Петков е наказан, след като получи петия си жълт картон в дербито с ЦСКА, загубено с 0:1. Друг флангови играч - Карл Фабиен също има травма и едва ли ще е в най-доброто си състояние, дори и да се възстанови за Монтана.

