"Не съм от хората, които обичат да приказват. Сега, в момента, всяка една дума е излишна. Самият факт, че толкова хора са съпричастни говори сам по себе си", обяви Ради Здравков, който дълги години бе част от екипа на Любо Пенев. "Убеден съм, сигурен съм, че с подкрепата на всички и най-вече със своя характер, той ще пребори болестта и отново ще започне пълноценно да работи", продължи бившият национал.

"Не мисля, че хората не знаят кой е Любо Пенев. Футболните хора го познават добре. Професионализъм и дисциплина. Това е той. Затова постигна успехи", завърши Здравков, който бе един от легендарните ни футболисти, взели участие в турнира, чиято цел бе да се съберат средства за лечението на Любо.