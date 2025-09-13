Т имът на ЦСКА 1948 официализира привличането на германския опитен бранител Андреас Хофман. Той пристига в Бистрица като свободен агент и с опит от почти 300 мача в елита на германския футбол.

Ето съобщението от клуба:

Добре дошъл в ЦСКА, Андре Хофман!

190-сантиметровият централен защитник пристига в редиците на „армейците“ със сериозен опит зад гърба си в отбори като Дуисбург и Хановер 96, а през последните девет сезона е водеща фигура в състава на Фортуна (Дюселдорф).

Хофман е неизменна част и от всички гарнитури на националния отбор на Германия от U16 до U21. Със своите стабилност, опит и лидерски качества, придобити в близо 300 мача в елитните нива на немския футбол, той ще внесе допълнителна сигурност в отбраната на тима. Успех с червената фланелка, Андре!

