П ортугалецът Луиш Годиньо ще бъде главен съдия на Световната квалификация от група Е между България и Турция в събота (11 октомври) на Националния стадион „Васил Левски“.

Асистенти на Годиньо ще бъдат Руи Тейшейра и Педро Алмейда, а Мигел Ногейра е назначен за четвърти съдия. За системата за видеоповторения (ВАР) ще отговарят също португалци. Андре Наркизо е главен ВАР-арбитър, а Елдер Малейро е асистент-ВАР.

Едуард Фоли от Република Ирландия ще бъде съдийски наблюдател, а делегат на УЕФА е Дейвид Макдауъл Зор от Словения.

39-годишният Годиньо е съдия от 2002 г., като влиза в ранглистата на ФИФА през 2017 г. Годиньо живее в Евора и работи като технически оператор в държавната администрация. Любопитен факт е, че Годиньо има три мача като ВАР-съдия в турската Суперлига през пролетта. Той е бил зад монитора на срещите Бодрум – Трабзонспор (1:1), Самсунспор – Касъмпаша (0:2), Бодрум – Фенербахче (2:4) и в тези три срещи е потвърдил три дузпи.

Мачът в София е четвърти за него тази есен като главен арбитър на международно ниво след две срещи в квалификациите на клубните турнири и един в основната групова фаза на Лига Европа.

Досегът на португалеца с българския футбол е доста откъслечен. На 9 юли 2019 година той ръководи първата среща от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа между ЦСКА и ОФК Титоград. На стадион "Българска армия" ЦСКА печели с 4:0 с голове на Евандро, Тиаго, Джеферсон и Кристиан Малинов.