Д исциплинарната комисия към Българския футболен cъюз обяви глобите и наказанията за отборите и футболистите след 14-ия кръг от българското първенство. Очаквано, най-сериозен е ударът по пловдивските Локомотив и Ботев, които бяха наказани съответно с 25 300 лв. и 13 300 лв. глоби без към тях да се броят останалите наказания заради Дербито на Пловдив, което бе прекратено със скандал в 41-ата минута, след като вратарят на „жълто-черните“ бе уцелен в главата с бутилка.
ЦСКА и Левски бяха глобени с по 2000 лв., а общата сума на глобите, наложени от ДК към БФC за 14-ия кръг в елита е 55 400 лв.
Ето всички решения на Дисципа:
Дисциплинарна комисия
Решения - 04.11.2025 г.
14-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/
С предупреждения – 27 състезатели
Със спиране от състезателни права
Андриан Димитров Димитров – Добруджа – 1 мач, 250 лв.
Каталин Михаи Иту – Локомотив Пловдив – 1 мач, 1250 лв.
Енок Куатенг – Ботев Пловдив – 1 мач, 1250 лв.
Соломон Моузес Джеймс – Монтана – 1 мач, 200 лв.
Лъчезар Христов Котев – Арда – 1 мач, 250 лв.
Алехандро Мартин Масого – Берое – 1 мач, 250 лв.
Кайо Лопес – Берое – 1 мач, 250 лв.
Мамаду Ламин Диало – ЦСКА 1948 – 1 мач, 250 лв.
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Добруджа гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ФК Спартак гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Септември гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Черно море гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Берое гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Берое гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ФК Локомотив гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
ДК задължава ФК Локомотив гр. София да възстанови щетите на стадион „Берое” гр. Стара Загора съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Враца с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За хвърлени факли и димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За възпламеняване на бомбички на терена, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 3000 лева.
За използване на пиротехника довела до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
Предвид чл.13, ал.1, предложение 7 от ДП /2025/2026/ на основание с чл.24, ал.9 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФC за сезон 2025/2026 ДК присъжда служебна загуба 0-4 на ПФК Локомотив гр. Пловдив.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За хвърлени факли и димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 5000 лева.
За използване на пиротехника довела до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За увреждане на материална база на стадиона, на основание чл.37, ал.1, т.6, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
ДК задължава ПФК Ботев гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион „Локомотив” гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.
ПО ДОКЛАД – Подлежащо на обжалване
За хвърлен предмет с тежки последствия – прекратяване на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. В във връзка с чл.6, ал. 7 и 8 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с лишаване от домакинство за 3 срещи и имуществена санкция в размер на 15000 лева. На основание чл.37, ал.1, т.21, б. В от ДП /2025/2026/, ДК заменя лишаване от домакинство със забрана за игра пред публика.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението“.
