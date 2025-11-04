Д исциплинарната комисия към Българския футболен cъюз обяви глобите и наказанията за отборите и футболистите след 14-ия кръг от българското първенство. Очаквано, най-сериозен е ударът по пловдивските Локомотив и Ботев, които бяха наказани съответно с 25 300 лв. и 13 300 лв. глоби без към тях да се броят останалите наказания заради Дербито на Пловдив, което бе прекратено със скандал в 41-ата минута, след като вратарят на „жълто-черните“ бе уцелен в главата с бутилка.

ЦСКА и Левски бяха глобени с по 2000 лв., а общата сума на глобите, наложени от ДК към БФC за 14-ия кръг в елита е 55 400 лв.

Ето всички решения на Дисципа:

Дисциплинарна комисия

Решения - 04.11.2025 г.

14-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения – 27 състезатели

Със спиране от състезателни права

Андриан Димитров Димитров – Добруджа – 1 мач, 250 лв.

Каталин Михаи Иту – Локомотив Пловдив – 1 мач, 1250 лв.

Енок Куатенг – Ботев Пловдив – 1 мач, 1250 лв.

Соломон Моузес Джеймс – Монтана – 1 мач, 200 лв.

Лъчезар Христов Котев – Арда – 1 мач, 250 лв.

Алехандро Мартин Масого – Берое – 1 мач, 250 лв.

Кайо Лопес – Берое – 1 мач, 250 лв.

Мамаду Ламин Диало – ЦСКА 1948 – 1 мач, 250 лв.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Добруджа гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ФК Спартак гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Септември гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Черно море гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Берое гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Берое гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ФК Локомотив гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

ДК задължава ФК Локомотив гр. София да възстанови щетите на стадион „Берое” гр. Стара Загора съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Враца с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлени факли и димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За възпламеняване на бомбички на терена, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 3000 лева.

За използване на пиротехника довела до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Предвид чл.13, ал.1, предложение 7 от ДП /2025/2026/ на основание с чл.24, ал.9 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФC за сезон 2025/2026 ДК присъжда служебна загуба 0-4 на ПФК Локомотив гр. Пловдив.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлени факли и димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 5000 лева.

За използване на пиротехника довела до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За увреждане на материална база на стадиона, на основание чл.37, ал.1, т.6, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

ДК задължава ПФК Ботев гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион „Локомотив” гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

ПО ДОКЛАД – Подлежащо на обжалване

За хвърлен предмет с тежки последствия – прекратяване на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. В във връзка с чл.6, ал. 7 и 8 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с лишаване от домакинство за 3 срещи и имуществена санкция в размер на 15000 лева. На основание чл.37, ал.1, т.21, б. В от ДП /2025/2026/, ДК заменя лишаване от домакинство със забрана за игра пред публика.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението“.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX