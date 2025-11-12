Рилдо не успя да избухне и в дербито с ЦСКА, а като цяло до този момент не може да оправдае с нищо идването си на „Герена“ под наем. Дори се заговори, че „сините“ може да потърсят начин, за да го върнат на Санта Клара още през зимата. Това обаче едва ли ще се осъществи. В Левски са уверени, че той има качества и ще му дадат нов шанс. „Една подготовка може да промени много неща. Майкон също не тръгна добре, но сега се превърна в едни от най-силните ни играчи“, категорични са на „Герена“. Освен това на „Герена“ смятат, че по-трудно могат да намерят качествени играчи през зимата, които да не струват много пари и да могат да помогнат на тима да изпълни целите си. При това се очаква да има раздяла най-малко с трима души.

Кои са те и още за Рилдо четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

