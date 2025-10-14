Бившият национал на България Росен Кирилов коментира пред „Мач Телеграф“ тежката и мъчна ситуация, в която се намира родният футбол и националният ни отбор. Той разкри и очакванията си за предстоящата среща на нашите с Испания днес.

„Надявам се да изиграем един приличен мач срещу Испания. То е ясно, че разликата в класите е много сериозна. Нашите момчета трябва да излязат и да се защитават добре. Ако си помислим, че може да атакуваме и да гоним нещо кой знае какво, ще е пълна лудост и това ще е в рамките на фантастиката. Дано играем добре в защита и да допуснем малко голове. Съмнявам се, че ще имаме сили да направим нещо по-различно. Надявам се и испанците да са благосклонни. Както се смилиха на „Васил Левски“, така да е и в предстоящата среща. Дано не е поредния катастрофален резултат. Нещата в нашия футбол са много сериозни. Копаем на дъното дъното. За съжаление дотам я докарахме. Срещу Турция според мен беше въпрос на време да рухнем и те да направят разлика в резултата. Личеше си огромната разлика между двата отбора и най-вече в класите на футболистите. Проблемът е доста голям. Винаги можем да се затворим и да изиграем едно прилично полувреме. Противникът да изпусне няколко положения и да не ни отбележи гол. Трябва да създаваме нещо. Трябва да си зададем въпросът защо стигнахме дотук. Какво през последните 20 години докара нещата до това дъно?! Отговорът се крие в школите и клубовете. Налагат се безумно много чужденци в отборите и никой не иска да чака родните таланти да се развият. Трябва да растат млади играчи и те да имат условията да се развиват. Трябва да има един дългосрочен проект и визия, но на никой не му се чака. Мислят си някои хора, че като се взимат толкова легионери и нашия футбол ще цъфне и ще върже, но не е така. По този начин си убихме националния отбор. Системата е такава, че не произвеждаме млади български играчи. Да се замислят собствениците на клубовете и да си зададат въпросът защо нямаме играчи. Да вземат пример от Хърватия. Има държави, по-малки от нас, но са по-добре развити в това отношение. Тази игра се развива, а ние живеем някъде в миналото. Не мога да кажа, че Сашо Димитров е сбъркал някъде. Не мисля, че той има вина. Той е от две седмици селекционер и ще е много грешно да го обвиняваме него. Проблемите са плод от последните 15-20 години. Колко треньори се смениха начело на националите. И какво се случи?! 21 години не можем да се класираме на един голям форум. Това е...“, заяви Кирилов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Още мнения четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX