Н ападателят на Левски Мустафа Сангаре най-после се прости със запазената си марка – маската, която носеше на лицето си. Нападателя не само я свали, но и без нея реализира два гола и донесе пълния обрат на тима при гостуването на Черно море. „Сините“ се наложиха с 3:1 на „Тича“ в 12 кръг от шампионата.

Благодарение на отличните си изяви Мустафа Сангаре спечели приза „Играч на мача“. Фенове и ръководството на „сините“ понякога дори го упрекваха, че маската само му пречи и не може да реагира добре в ситуации, които са доста лесни за отиграване. Според запознати, на моменти той губи периферното си зрение заради самата маска.

„Реших да я сваля днес, да играя без нея. И изглежда се справям добре. Много съм щастлив, че се развиха по този начин нещата, както и че реализирах два гола“, сподели щастливият голмайстор след двубоя пред DIEMA SPORT.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX