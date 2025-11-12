М устафа Сангаре не успя да се разпише в дербито с ЦСКА, но въпреки това си остава най-сериозната заплаха за вратарите в елита. Националът на Мали се разписва на всеки 117 минути и по този показател най-близо до него е звездата на ЦСКА 1948 Мамаду Диало. Той пък вкарва на всеки 120 минути. Третата позиция е за Марин Петков, който също бе голям длъжник в дербито, а за капак ще пропусне и гостуването на Монтана заради натрупани картони. На него му трябват 2 минути повече отколкото на Диало, за да опъне мрежата на противника. Сангаре до този момент има 7 попадения, а Марин 6. Петков обаче има по-добра средна оценка от колегата си и е номер 1 на „Герена“ по този показател.

