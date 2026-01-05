Саша Симонович е един от най-разпознаваемите сръбски футболисти подвизавали се по родните терени. При „сините“ имаше два периода. Иначе е носил още екипите на Славия, Вихрен и Локомотив Мездра. Роденият в Ниш не е крие по-големите си симпатии към Левски и затова „Мач Телеграф“ го потърси, за да коментира представянето на Веласкес и компания. .„Отборът се представя добре. Основно във всеки мач личат имената на 5-6 души, останалите, за мен, не са на тяхното ниво. Треньорът изгради колектив, но през зимата има нужда от попълнения. На мен ми липсва техничен номер 10, който да е с някакви по-разчупени идеи. Такъв тип футболисти трябва да имаш поне трима в отбора си, за да променят и решават мачовете. На Левски, за да стане шампион, му трябва по-голям избор от футболисти. Знаете първенството е дълго, контузии, картони...не можем да разчитаме на късмет винаги. Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 работят доста на трансферния пазар и ще искат да достигнат Левски. От „сините“ си зависи дали ще запазят преднината от 7 точки. Нещата на терена, пак казвам, им се получават, но пролетта ще бъдат поставени под огромно напрежение. Ако не се привлекат играчи на „Герена“, то Левски може да изпусне титлата, колкото и така силно да прозвучи“, заяви Симонович.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

Още от Симонович четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX