Б ившият треньор на ЦСКА Александър Станков коментира пред „Мач Телеграф“ ситуацията в клуба. Той е на мнение, че паузата за националите е добре дошла за новия треньор на тима Христо Янев.

„Според мен паузата дойде навреме най-вече за Христо Янев. Нека да има и той време и да работи на спокойствие. Ицо е много амбициозен и поема ЦСКА в много тежък момент. От друга страна това е подходящ момент за един млад треньор, който да наложи своите виждания и да разгърне потенциала си. Той трябва да се справи с тежката обстановка. Това е един огромен тест и за него. Винаги съм бил зад смелите и кадърни хора. Той трябва да бъде решителен. Дано да му се получи! Стискам му палци!”, заяви Станков. “В България имаме много млади и кадърни специалисти и то не само във футбола. Но не им се дава възможност. Това е много жалко и ме е яд. Сега предстоят доста важни мачове. След паузата се изправяме срещу Добруджа в Добрич. Единственото, което може да очакваме, е победа за ЦСКА. С цялото ми уважение към Добруджа, но „червените“ трябва да спечелят с разлика. Не бива изобщо да мислим за нещо по-различно. Трябва да ги победим и вярвам, че ще се случи. Ако почнем да се притесняваме от такива отбори, не е добре. Да, наистина някои хора вече се притесняват от такива тимове, защото те започнаха напоследък да трупат самочувствие срещу нас с постигнатите резултати. ЦСКА трябва да печели от тук нататък. Да, ясно е, че някои от играчите нямат качествата за ЦСКА. Независимо от това, на някои от тях месечната им заплата е колкото тази на даден футболист от Добрич за цяла година. Дори през главата не ми минава да изпитаме трудности срещу тях“, завърши Станков.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

