„Не беше от най-приятните мачове са наблюдаване. Бяхме нервни през първата част, опитахме се само да се защитаваме. На полувремето казах, че трябва да променим коренно нещата, ако искаме да вземем точки от сблъсъка. Показахме го и в Европа. Нормално, имаше напрежение след лошите резултати. На майтап работихме с психолога през седмицата и успяхме да се вдигнем", заяви треньорът на Арда Александър Тунчев след драматичното 1:0 над бившия му клуб ЦСКА.

"Най-доброто решение е позитивни резултати. Надявам се, че ще ни даде спокойствие тази победа. Качествата ги имаме. Трябва да се успокоим и да настроим главите за нашия шампионат. Изкарах един страхотен период в ЦСКА, станах шампион с този отбор. Това е моят отбор, винаги е приятно, когато феновете те аплодират", добави той.

"В Кърджали играем по коренно различен начин. Самото самочувствие на футболистите е друго. Предпочитаме да играем на такъв добър терен. Надявам се след мача с Черно море да можем да играем в Кърджали, но все още не знам. Имахме нужда от такъв лидер като Ивелин Попов, който с опита си да вдъхне увереност на футболистите", завърши Тунчев.