Бразилското крило Лео Перейра може да се смята за сигурно ново попълнение на ЦСКА. От клуба обаче все още не официализират сделката, защото играчът има действащ договор със Спорт Ресифе, където е преотстъпен до края на годината. Около Перейра има драма заради скандал между Витория и Спорт Ресифе, последните два отбора, в които той е играл под наем, и заради това "червените" не искат да изострят ситуацията допълнително. Иначе Лео Перейра е собственост на КР Брасил с договор до края на 2026 година, а в Бразилия твърдят, че "червените" ще платят за правата му 800 000 евро.

Очаква се Лео Перейра да бъде обявен официално за ново попълнение на ЦСКА в началото на идната година. Междувременно в Румъния обявиха, че Динамо Киев иска да се отърве от нападател, който е бил трансферна цел на "армейците". Става дума за Владислав Блънуца, който не е играл за украинския гранд от 9 ноември. 23-годишният футболист е в Румъния от около седмица, позовавайки се на семейни причини, но близки до ситуацията казват, как няма да се върне на събирането на отбора след празниците. 23-годишният таран пристигна в Киев срещу 2,6 милиона евро. Според медиите в Румъния към Владислав Блънуца има интерес от ЦСКА, Стандарт Лиеж, полския Ракув и германския втородивизионен Шалке.

