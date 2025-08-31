Още от първата си пресконференция в ЦСКА Душан Керкез не изглежда особено щастлив.

„За мен времето на Душан Керкез в ЦСКА изтече, видно е, че той не е способен да спре пропадането. ЦСКА има нужда от победи, ЦСКА има нужда от победители!

ОСТАВКА!”

Това написа тарторът на агитката на „армейците” Иван Велчев ден след 2:2 със Славия в 6-ия кръг на Първа лига.

Постът на Кюстендилеца във Фейсбук събра за отрицателно време над 1500 лайка. Коментарите срещу босненския треньор, с когото най-титулуваният роден клуб е в катастрофалната серия от 6 поредни мача без победа и има мижавите 4 точки, калкулирани от 4 хикса и 2 загуби, също са еднозначни.