О т семейството на футболната звезда Любослав Пенев благодариха за подкрепата в един от профилите му във Фейсбук.

59-годишният Пенев, бивш нападател на ЦСКА и на испанските Атлетико Мадрид, Валенсия, Селта и Компостела, се лекува от онкологично заболяване в клиника в Германия от миналия месец.

„До всички, които заставате до нас,

От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени.

Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност.

Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка.

Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия“, се казва в съобщението.

Като футболист Пенев има 62 мача с 14 гола с националния екип, а в периода ноември 2011 – ноември 2014 година води „лъвовете“ като старши треньор в 23 срещи. Той е и футболист на годината на България през 1988-а.