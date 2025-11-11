С ептември София ще играе контрола със Славия по време на паузата за националните отбори. Спарингът е планиран за неделя от 11:00 часа. Все още не е ясно дали проверката ще е в Драгалевци, или Герман. В последния кръг септемврийци разбиха Спартак Вн с 4:1 като гости, а белите обърнаха Монтана за 2:1 у дома.

Контролата ще предложи и сръбски дуел край тъчлинията. Официално повторен дебют начело на Септември ще запише Славко Матич, който досега чакаше работна виза и не можеше да седи на пейката. Именно в разговор с Ратко Достанич двамата са се разбрали за спаринга.

