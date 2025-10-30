С ептември София официално обяви, че Славко Матич е новият треньор на отбора. Той заменя на поста Стамен Белчев, който подаде оставка в началото на седмицата.

"Славко Матич е новият старши треньор на Септември София! Сръбският специалист заменя на поста досегашния наставник на септемврийци - Стамен Белчев! За Матич това ще е втори престой начело на Септември, като именно под негово ръководство, отборът стана шампион във Втора професионална лига през сезон 2021/2022 и се класира за участие в най - високото ниво на футбола у нас!

Славко Матич в роден на 2 юли 1976 г., като до сега в кариерата си е водил отборите на Напредак Крушевац, Копер (Словения), ОФК Белград, Ал-Шамал (Катар), Нови Пазар, Ал-Нуджум (Саудитска Арабия), Арда Кърджали, Хартс ъф Оук (Гана), ТСЦ Бачка Топола и Раднички Ниш.

Пожелаваме му успех!", написаха от клуба.

