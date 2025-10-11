Д иректорът „Комуникации“ на Левски Климент Йончев сподели в социалните мрежи, че подкрепя инициативата за спасение на Спартак Вн, като си е закупил една от картите от 1000 лева от инициативата „Аз съм Спартак“, които пуснаха в продажба „соколите“. Целта на варненци е по този начин да спасят лиценза си.

Той написа, че се е запознал с пътя на норвежкия Будьо/Глимт от фалит до Шампионската лига, който е минал и през сътрудничество с останалите клубове по време на FootballNext.

"От Варна съм, но не само заради това днес направих лично дарение към "Спартак". Направих го най-вече заради хората, които се опитват да спасят своя клуб. Научих за инициативата им от интервю по "Дарик" вчера, ден след конференцията FootballNext, на която представители на "Bodo Glimt" разказаха, че пътят им от Фалит до Шампионска лига е минал и през сътрудничество с останалите клубове в първенството им. Обмяната на идеи и взаимопомощ е вече част от ДНК-то на техния клуб. Вярвам, че това може да бъде спасителен пояс и за нашия футбол. Всички, които бяхме на тази конференция и слушахме за добрите европейски практики, имаме възможност да приложим наученото и да започнем да се променяме - най-вече в отношението си един към друг.

Имам и лична причина - за пръв път гледах "Левски" на мач във Варна срещу "Спартак". По спомен отборът тъкмо се беше върнал в "А" група и имах чувството, че целият град е на стадиона. Баща ми ме заведе и ми разказваше истории за "сините" футболни звезди, които идваха да изпълнят тъч или корнер откъм нашия сектор. Не помня резултата, но помня емоцията - еуфорията около стадиона, пълните трибуни - дори продавачите на слънчоглед във фунийки от вестник още са пред очите ми. Това беше любов към играта от пръв поглед.

Футболът е за хората. Понякога обаче хората трябва да се погрижат за футбола. Ще оставя линк с информация в коментар, ако имате възможност да помогнете, дори и да не се интересувате от футбол", написа той.