С помоществователят на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, се изказа доста критично за съдийството на мача срещу Славия, завършил 1:1! Претенциите на бизнесмена са за изгонването на Никола Илиев през първото полувреме и най-вече за първия жълт картон, който му бе показан от съдията Димитър Димитров.

Във връзка с това, Филипов качи в социалните мрежи колаж, на който прегърнати са реферът Димитров и президентът на „белите“ – Венцеслав Стефанов.

Ето какво написа бизнесменът към снимката: „Ботев игра, Славия оцеля, съдията спечели. Поздравления за поредния ,,безпристрастен" спектакъл.“.

