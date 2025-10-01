П рисъствието на 21-годишния десен бек Мартин Стойчев в групата на ЦСКА за мача с Локо Сф (1:1) беше една от интересните новости, направена от треньора Христо Янев. До момента талантът изобщо не попадаше в плановете на треньорите за официалните мачове и си играеше за дублиращия тим, за който вече има 5 срещи във Втора лига. Христо Янев не пусна в игра Стойчев, но дори и присъствието му в групата, трябва да вдъхне увереност на Стойчев.

Както е известно, той беше привлечен от ЦСКА през януари 2024 г. след сложна тройна комбинация, в която участваха Арда и Септември Сф. За съжаление обаче талантливият играч се контузи много тежко през април същата година, когато скъса кръстни връзки. Това го извади от игра за цели 262 дни, но по-лошото е, че Стойчев сякаш беше забравен след травмата си и оттогава не е играл в официален мач на ЦСКА. Вече близо година и половина футболистът от Драгоман, който беше харесан дори от Станимир Стоилов за трансфер в Левски, играе само в контроли на първия тим, но не и в официални срещи.

Тъжното е, че големият брой треньори, които водеха в ЦСКА в този период, имаха много проблеми именно с десния бек, но не дадоха шанс на Мартин Стойчев. Там се редуваха Тибо Вион, Иван Турицов и вече Давид Пастор, но нито един от тях не показва нужното ниво за клуб с амбициите на „армейците“. Трудно е да знаем и в каква форма е самият Стойчев, който не е играл елитен футбол, но за феновете, които вече изстрадаха толкова много през този сезон, ще е много по-добре да играе едно 21-годишно момче, вместо човек, грешащ постоянно, като Пастор. Или пък Иван Турицов, който не играе зле, но въпреки това сякаш има черен печат от феновете и каквото и да се случи, няма как да изкупи вината за пропусната дузпа през 2023 г. Поне Тибо Вион, рицарят на печалния образ, беше разкаран. Интересно е да видим дали Христо Янев, който обича да работи с български играчи, би дал шанс на Стойчев в някакъв момент от полусезона.

