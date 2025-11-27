Л евски има в джоба си резерв от 12 млн. евро. Това показва изследването на базираната в Швейцария футболна обсерватория – CIES. Това ще бъде печалбата на „сините“ за играчите, с които разполагат в момента, ако се разделят с всички. От тази сума обаче се приспадат и вложените средства в тях. Специалистите направиха класация на отборите, които продават най-добре в света. И в полезрението им влязоха едва 3 родни тима. Причината е, че изследването обхваща само клубовете, които са генерирали минимум 10 млн. евро раздялата с футболисти. Проучването е направено за сделките от 2021 година насам. „Сините“ до този момент са на трета позиция. Те взели за свои играчи точно 10 млн. евро, а са вложили в тях 1 млн. Това означава, че са на печалба от 9 млн. евро. Втората позиция е за Ботев Пд, който по времето на Антон Зингаревич се превърна в ударник по захранването на играчи най-вече в руското първенство. „Жълто-черните“ са получили за „перлите“ си 12 млн. евро, а са вложили в тях 1 млн от същата валута.

Най-солидни пари, разбира се, са влезли в касата на Лудогорец – 41 млн. евро. “Орлите“ обаче са вложили и сериозни средства за целта – 17 млн. евро. Интересното обаче е, че в момента обсерваторията смята, че шампионите ще бъдат напред с едва 2 млн. при трансфери на играчите, които имат в момент. А „канарчетата“ ще вземат двойно – 4 млн. за настоящите си кадри.

