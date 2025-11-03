В торият отбор на Локомотив Пловдив постигна убедителна победа с 5:0 над СФК Раковски в мач от 15-ияк ръг на Трета лига. Двубоят се игра в неделния ден на помощния терен на “Лаута”.

Тон за успеха даде Александър Александров, който бе точен в 30-ата минута. Седем минути по-късно Аксел Велев покачи на 2:0. В началото на втората част Даниел Маджаров направи резултата класически. Последните две попадения в мача бяха дело на Валери Божинов-младши.

В следващия кръг Локомотив II гостува на Созопол. Двубоят е в събота (08.11) от 14:30 часа.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX