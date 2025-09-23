Злагомир Загорчич (вляво) и Венци Стефанов са в енти епизод на бурните си отношения..

П резидентът на Славия Венцеслав Стефанов разкри защо е влязъл в конфликт с фенове на отбора след домакинското равенство с Берое (0:0) в неделя.

"Искам да се извиня на всички хора, които са видели тези неща. Най-болезненото нещо в случая беше, че споменаха името на покойната ми майчица, аз излязох извън нерви и реагирах. Сульо и Пульо да се държи като някой гамен, това няма да се получи повече.

Единственият начин е да действам с малко по-крути мерки. Те държат да остане този треньор (б.р. – Златомир Загорчич) и скандират "Заги", "Заги"! Вчера той е казал, че отборът не е физически добре подготвен. Кой го подготвя този отбор?", заяви чичо Венци пред БНТ.

Ръководителят на клуба отказа да каже дали своенравният сръбски спец, с когото периодично влизат ту в открити, ту в студени конфликти, ще се раздели с поста си при следващ слаб резултат.

"Ще видим. Ако си мъж ,трябва да си вършиш работата и да имаш отговорност. Не може треньорът да прехвърля отговорността върху ръководството. Не може да викаме, няма проблем, утре ще бъде по-добре. С молитва не става, а става с мотика", допълни президентът на „белите”.

Славия е на предпоследното място в класирането с едва 1 победа (колкото има и ЦСКА) и 3 равни.