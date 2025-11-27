С лави Панайотов - The Clashers, ще зарадва феновете на Ботев Пловдив в събота. Той ще бъде специален гост по време на двубоя на "канарчетата" с Черно море. Двубоят между двата тима е с начален час 15:00 часа.

Съобщението на Ботев:

"Един от най-известните пловдивчани ще бъде специален гост на съботния мач с Черно море.

Слави Панайотов, по-известен като The Clashers, ще посети сблъсъка на "жълто-черните" с "моряците".

Най-старият футболен клуб и Слави The Clashers са подготвили изненада за всички пловдивчани, свързана с Коледен базар "Колежа".