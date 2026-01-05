Т реньорът на Славия Ратко Достанич говори пред медиите на стадион "Александър Шаламанов" преди първото занимание на отбора за 2026 г. Той заяви, че целта пред тима си остава място в евротурнирите, въпреки продажбите на Мартин Георгиев в гръцкия АЕК и на Исак Соле в ЦСКА. „Белите“ пътуват за Анталия на 9 януари, където ще останат до 29 януари. В Турция Славия ще изиграе 4 контроли, а при завръщането си ще има спаринг с Марек.

"Политиката на клуба от над 20 години е да се дава шанс на младите футболисти, школата на Славия работи много добре. Трансферът на Мартин в АЕК е голяма крачка за неговата кариера, но е и жалко, когато загубим такъв футболист. Същото важи и за Соле, но футболът е бизнес. Щом не иска да подпише, продаваме го, макар че губим качествен футболист. Ако кажа, че имаме кой веднага да го замести, значи казвам глупост. Търсим решения, гледаме и в школата.

Не е лесно да пуснеш дете на 17 години и да се бориш за Европа, каквато ни е целта. Винаги съм давал шанс на младите, но трябва баланс между опитните и младите. Със сигурност от юни ще има повече млади, но сега ми трябва опитен стопер. Къща се гради от основите, това е защитата във футбола. Искаме да намерим български футболист за заместник на Мартин Георгиев, такава е политиката, а и за мен е по-добре", каза Достанич.

