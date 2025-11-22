Т треньорът на Септември Славко Матич коментира пред клубния сайт първите си впечатления след завръщането си начело на тима и сподели своите очаквания за предстоящите битки до края на календарната година. Той изрази увереност в силите на тима за предстоящите трудни мачове до края на годината, включително срещу шампиона на България.

- Господин Матич, паузата за националните отбори приключи и ви предстои двубой с Лудогорец. Какво е настроението в тима след гръмката победа над Спартак?- Винаги е добре дошла паузата, когато идва след победа. Момчетата бяха много добре настроени за мача със Спартак. Проведохме тренировки по два пъти на ден и мисля, че заслужено победихме. Победата влияе на футболистите позитивно – вдига самочувствието им и ги прави по-мотивирани.

- Проведохте контрола със Славия по време на паузата. Какви впечатления остави мачът у вас и доколко отборът е готов за двубоите до края на календарната година?

- Имахме нужда от тази контрола. В мача три пъти сменихме състава, като пуснахме и млади момчета. Бяхме максимално натоварени в тренировъчния процес. В първата седмица от паузата направихме девет тренировки и момчетата се постараха доста добре. Казах им след мача със Славия, че целта ни беше да изиграем две полувремена по 45 минути. Младите футболисти от втория отбор получиха по 20–25 минути, докато тези от първия отбор играха едно полувреме. Намалихме интензитета и обема на тренировките, но смятам, че сме се подготвили достатъчно добре за Лудогорец – фаворитът и постоянният шампион, както и носител на Купата. С общо 17 тренировки и една контрола вярвам, че сме готови. Надявам се това да повлияе позитивно на футболистите и да бъдат добре настроени за мача.

- Вече записахте първа победа начело на Септември след завръщането си. Какво ви мотивира да поемете отново този клуб?

- Имаме отлични отношения с президента Румен Чандъров, със спортния директор Кристиян Добрев, както и с останалите от ръководството. В предишния ми престой постигнахме успехи – станахме шампиони на Втора лига и влязохме в Първа. Продаваха се 6–7 футболисти в ЦСКА, Левски, Хебър, Ботев и в Унгария. Постигнахме много добри неща и винаги сме поддържали връзка с президента. Мотивиран съм отново – сега имаме други цели. На първо място да се борим за оцеляване в Първа лига. Това е най-важното. Личните ми цели са по-големи и ще се опитам да постигнем повече. Предишният ми престой беше позитивен, затова съм тук.

- Предстои ви тежка програма - мачове с трите претенденти за титлата: Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948. Смятате ли, че Септември е способен да поднесе изненада?

- Когато дойдох, видях програмата – Лудогорец, Левски, ЦСКА 1948. Напълно нормално е да вярвам, че можем да поднесем изненада. Затова съм тук. Сега имаме чуждестранни футболисти, както и млади, но качествени играчи. Програмата е трудна и тежка, но трябва да вярваме в себе си. В тези мачове футболистите трябва да изглеждат добре, дисциплинирано и да подходят правилно тактически. Отборът е способен да постигне изненада, ако успеем да вземем точки. Ние вярваме в играчите.

- Успяхте ли вече да опознаете футболистите? Как се вписвате в колектива и как ви приеха играчите?

- Просто се опознахме – гледаме не само като футболисти, а и като характери. Тези две седмици бяха много трудни за нас – много работа и много анализи. Споменах вече за 17 тренировки, които проведохме, без да анализираме противника, а само индивидуално с футболистите. Разговори, работа, опознаване. Беше тежко, но полезно. Очаквам да бъдем на позитивната страна.

- Какво е да работите с толкова млади футболисти и какво мислите за академията на Септември и следите ли юношеските играчи? Виждате ли в някой от тях потенциал за първият отбор?

- В Септември винаги има добри футболисти, защото в ДЮШ се работи много правилно. Потенциалът винаги го има тук. Проблемът е, че когато играчи идват от втория отбор в първия, те трябва да идват със самочувствие – а може би в момента им липсва заради лошите резултати напоследък. Когато идват при нас, се опитвам да говоря с тях – да обсъдим ситуацията, какви отговорности трябва да поемат. От една страна е тяхна отговорност, от друга – моя. В момента е малко по-трудно, защото понякога не им върви – било в първия, било във втория отбор. Надявам се това бързо да се промени и да тръгнат с победи, за да трупат повече самочувствие. Манталитетът на победител се изгражда с победи – напълно нормално е. Преди мачовете пускаме играчи да играят и във втория отбор, за да се подготвят. Всичко върви по план. Най-важното е да има добра комуникация между първия и втория отбор, между щабовете и треньорите, както и с ръководството.