С обственикът на Левски Наско Сираков разказа култов момент от подготовката ни за световното в САЩ през 1994, който е свързан с него и Димитър Пенев. "Имам много истории със Старшията (б.р. Димитър Пенев), както ние го наричахме. Искам да изкажа съболезнования на фамилията. Изключителен човек в пълния смисъл на тази дума. Една история от лагера преди САЩ. Аз се прибирам в 00:15 вечерта, не че нещо, но бях на ресторант, изморен съм и си тръгвам към стаята, другите се прибираха и по-късно, а сме на лагер.

Вървя по алеята в Бояна и срещу мен вървят Пенев, Краси Борисов и доктор Гевренов, лека му пръст. Тъмно е, приближавам се към тях и Пената вика: „А, Насе“ – поглежда си часовника, 00:30 е, и казва: „Много рано…“ Учуден, че се прибирам в 00:30. Той имаше невероятен инстинкт за отношение с играчите, начинът му на комуникация с нас беше много лек и даваше възможност, особено на по-опитните играчи, да се разгръщат. Той беше по своему хитър и умен. Хитър е най-точната дума, според мен – намираше начин да влезе под кожата на всеки един и да постигне това, което беше най-важно – да побеждава“, още Сираков.

Той обаче обяви тревожни новини за Бoби Mихайлов и Любо Пенев. "Чувам се с роднините им. Нещата не са добре. Остава да се молим"