С едмият в родната съдийска ранглиста ще ръководи дербито от 12-ия кръг на Първа лига между лидера Левски и четвъртия Черно море в неделя на стадион "Тича" във Варна.
Това е софиянецът Васил Минев, който досега е свирил 3 мача на „сините”, от които те са спечелили 2 и са загубили 1.
Ето и всички останали наряди:
17 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.
Локо Пловдив - Ботев Враца
ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:Кристиян Младенов Тодоров ВАР:Волен Валентинов Чинков АВАР:Ивайло Красимиров Ненков
СН:Никола Петров Джугански
18 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев Пловдив - Славия
ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Дарин Василев Иванов
4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева ВАР:Красен Иванов Георгиев АВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Александър Костадинов Костадинов
18 октомври 2025 г., събота, 17:30 ч.
Лудогорец – Спартак Варна
ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:Любомир Николаев Вушовски ВАР:Георги Димитров Давидов АВАР:Тодор Недялков Киров
СН:Ахмед Яшар Ахмед
19 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
Добруджа – ЦСКА
ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Георги Милков Гинчев АВАР:Денислав Йорданов Сталев
СН:Цветан Кръстев Кръстев
19 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.
Черно море - Левски
ГС:Васил Петров МиневАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Тодор Василев Вуков
4-ТИ:Любослав Бисеров Любомиров ВАР:Валентин Станчев Железов АВАР:Станимир Илков Илков
СН:Георги Василев Йорданов
19 октомври 2025 г., неделя, 20:00 ч.
Локо София – ЦСКА 1948
ГС:Мартин Живков Великов АС1:Христо Пламенов Хаджийски АС2:Живко Руменов Петров
4-ТИ:Геро Георгиев Писков ВАР:Стоян Панталеев Арсов АВАР:Венцислав Георгиев Митрев
СН:Камен Михайлов Алексиев
20 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
Арда Кърджали 1924 - Септември Сф
ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:Антонио Тодоров Антов ВАР:Кристиян Николов Колев АВАР:Йордан Петров Петров
СН:Стоян Маринов Алексиев
20 октомври 2025 г., понеделник, 20:00 ч.
Берое - Монтана
ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Васил Стоянов ШавовАС2:Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:Георги Георгиев Спасов ВАР:Никола Антонов Попов АВАР:Валентин Станчев Железов
СН:Станислав Георгиев Тодоров