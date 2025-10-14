С едмият в родната съдийска ранглиста ще ръководи дербито от 12-ия кръг на Първа лига между лидера Левски и четвъртия Черно море в неделя на стадион "Тича" във Варна.

Това е софиянецът Васил Минев, който досега е свирил 3 мача на „сините”, от които те са спечелили 2 и са загубили 1.

Ето и всички останали наряди:

17 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.

Локо Пловдив - Ботев Враца

ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:Кристиян Младенов Тодоров ВАР:Волен Валентинов Чинков АВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Никола Петров Джугански

18 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Ботев Пловдив - Славия

ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева ВАР:Красен Иванов Георгиев АВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Александър Костадинов Костадинов

18 октомври 2025 г., събота, 17:30 ч.

Лудогорец – Спартак Варна

ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:Любомир Николаев Вушовски ВАР:Георги Димитров Давидов АВАР:Тодор Недялков Киров

СН:Ахмед Яшар Ахмед

19 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Добруджа – ЦСКА

ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Георги Милков Гинчев АВАР:Денислав Йорданов Сталев

СН:Цветан Кръстев Кръстев

19 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.

Черно море - Левски

ГС:Васил Петров МиневАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Тодор Василев Вуков

4-ТИ:Любослав Бисеров Любомиров ВАР:Валентин Станчев Железов АВАР:Станимир Илков Илков

СН:Георги Василев Йорданов

19 октомври 2025 г., неделя, 20:00 ч.

Локо София – ЦСКА 1948

ГС:Мартин Живков Великов АС1:Христо Пламенов Хаджийски АС2:Живко Руменов Петров

4-ТИ:Геро Георгиев Писков ВАР:Стоян Панталеев Арсов АВАР:Венцислав Георгиев Митрев

СН:Камен Михайлов Алексиев

20 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

Арда Кърджали 1924 - Септември Сф

ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ:Антонио Тодоров Антов ВАР:Кристиян Николов Колев АВАР:Йордан Петров Петров

СН:Стоян Маринов Алексиев

20 октомври 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

Берое - Монтана

ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Васил Стоянов ШавовАС2:Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:Георги Георгиев Спасов ВАР:Никола Антонов Попов АВАР:Валентин Станчев Железов

СН:Станислав Георгиев Тодоров