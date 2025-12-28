П окрай коледните празници винаги става дума за подаръци, а митичният образ, който свързваме с тях, е Дядо Коледа. Ако приемем, че във футбола даването на асистенцията е един вид подарък, то можем да наречем човека с най-много голови подавания футболният Дядо Коледа. В световен мащаб това е крилото на Байерн Мюнхен и френския национален тим Майкъл Олисе с 30 асистенции за 2025 г.

Но какво е положението у нас? Справка на „Мач Телеграф“ показва, че Спас Делев беше категорично номер 1 в българското първенство през 2025 година по голови пасове. Асът на Локомотив Сф даде общо 15 асистенции през пролетта на миналия сезон и есента на настоящия. Към тях добави и 11 гола, а игра в общо 37 мача за „червено-черните“. Техничарят от село Ключ е далеч пред двамата си най-близки преследвачи – Джеймс Ето'о и Борислав Цонев. Двамата изработиха по 8 гола през отиващата си година. Камерунецът направи всичките асистенции с екипа на ЦСКА. При Цонев 5 бяха през пролетта на миналия сезон с Арда, а другите 3 бяха през есента с ЦСКА 1948.

