Ц СКА 1948 гласи сензационен трансфер, съобщават колегите от Gong.bg. "Червените" искат да се подсилят със звездата на Локомотив София Спас Делев. Работата по евентуален трансфер на нападателя в Бистрица вече е започнала, като е много вероятно скоро да има и развитие. Делев има договор с "железничарите" за още година и половина. През есента той беше най-добрият футболист в отбора на Станислав Генчев, като вкара пет гола и направи 7 асистенции в 21 мача.

ЦСКА 1948 има амбициозни цели и гласи сериозна селекция, за да атакува челните места в крайното класиране и спечелване на Sesame Купа на България. "Червените" вече привлякоха Флориан Кребс и Бернардо Коуто, а сега желанието им е да подсилят нападението си с опитния Делев. У нас бившият национал е играл за Пирин Благоевград, ЦСКА, Лудогорец, Арда, Локомотив Пловдив и Берое. Има престои още в Мерсин, Лас Палмас и Погон Шчечин.

