Днес ЦСКА излиза в Стара Загора в опит да спечели втори пореден мач. Както е известно, Арда ще домакинства под Аязмото, тъй като на терена в Кърджали текат ремонтни дейности. Отложеният мач от V кръг ще бъде епизод II от сериала спасяването на треньора Душан Керкез, което можем да перифразираме като „Спасяването на редник Керкез“. Той реално беше уволнен още миналата събота, преди в 94-ата минута дълго пренебрегваният Петко Панайотов да отбележи страхотен гол от фаул и да остави, поне за няколко дни повече, Керкез на позицията треньор на ЦСКА. Не случайно и босненецът отиде и прегърна силно Панайотов, осъзнавайки, че талантът му е дал още няколко дни живот, както се казва.

Днешният съперник Арда изглежда идеален за излизане от кризата. Силен отбор, който обаче се намира в огромна дупка. Отборът на Александър Тунчев няма победа от 14 август, когато беше елиминиран литовския Кауно Жалгирис. Последваха поражения от Ракув Ченстохова (2), Славия, равенство с Берое и нов срам – поражение с 0:3 от Спартак Вн.

Така, че днес в Стара Загора, където ще има 95% фенове на ЦСКА, отборът на Душан Керкез е повече от задължен да вземе трите точки. Не го ли направи – босненецът може да събира куфарите и да пали към Белград.

„Червените“ имат и да си връщат на Арда за това, че именно отборът от Кърджали ги лиши от евроучастие, печелейки баража за Лигата на конференциите. Ясно е, че сериозна част от игралите в онзи мач, вече не са в ЦСКА, но пък много други все още са в отбора и за тях този двубой ще може да една своеобразна вендета срещу един от коварните съперници в първенството.

