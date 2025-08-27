Н а пресконференцията си след поредния неуспех от началото на сезона – загубата от ЦСКА 1948 с 0:1, треньорът на ЦСКА Душан Керкез обяви, че отборът му е опрял дъното.

След този мач конкретно обаче „червените“ достигнаха още едно дъно, на което не са били никога в историята си досега. Те са вкарали едва два гола в първите си пет шампионатни мача! Справка в статистиката показва,че няма друг случай, в който по това време на сезона „червените“ да са били толкова ялови и с толкова катастрофални показатели.

Досега те вкараха един гол от дузпа в първия кръг срещу Ботев Пд (1:1) на „Колежа“, както и още един от игра чрез Улаус Скаршем у дома срещу Спартак Вн. След това обаче „соколите“ изравниха и този двубой също завърши 1:1. Въпросният гол реално си е единственият добре изработен от тима на Керкез дотук, тъй като дузпата в Пловдив беше подарък от нищото, направен от гръцкия бранител на „канарчетата“ Константинос Балоянис. Той игра с ръка без да има реална опасност за вратата на Ботев Пд.

Тези два гола, които ЦСКА е отбелязал до момента, са двойно по-малко от най-близките до „червените“ тимове в елита. Това са Ботев Пд, Спартак Вн и Монтана, които имат по 4 попадения. Единственият тим, който е зад ЦСКА в класирането в момента, макар и само по голова разлика – Септември, има 6 вкарани гола дотук. А това е три пъти повече от тези на тима на Душан Керкез.

Най-близо до сегашното си положение с головете ЦСКА е бил през 1984/85. Тогава стартът като брой точки е единственият по-лош от сегашния, но при вкарването на головете положението и в онзи сезон е било по-добре от това в момента. След петия си мач тогава тимът имат 3 гола.

В Първа лига най-ударният старт на „червените“ е бил през сезон 1968/69. След 5 кръга тогава те имат внушителните 21 гола, което прави средно по малко над 4 попадения на мач. Тогава до петия кръг те помитат Черноморец със 7:0 и Берое със 7:1, побеждават още Славия с 3:1 и Ботев Вр с 2:1, а правят и 2:2 с Локомотив Сф.

Иначе през 2015/16 ЦСКА имаше дори 22 гола, но пък тимът тогава беше в Югозападната В група. Поради това можем да определим старта през 1968-а за най-силен.

В момента обаче за тима и като игра, и като резултати не може да се каже нищо положително. Оставам да видим до кога ще продължи кризата и ще има ли още антирекорди.

