Тази година в Първа лига са работили общо 41 треньори, а клубовете са направили 29 рокади на наставниците си, което отвсякъде погледнато са прекалено големи цифри. „Мач Телеграф“ потърси един от най-успешните треньори в българския футбол- Стефан Грозданов, за да коментира ситуацията в родния футбол и в частност треньорите, минали през Първа лига през годината.

„Много оспорвано е тази година първенството. В челото имаме промяна, която е заслужена. Говоря за Левски, който е лидер в момента. "Сините" от много време не са били пред Лудогорец през зимната пауза. И в зоната на изпадащите точките са много близки. Там също очаквам много интрига до края. Ако трябва да говорим, обаче за качество в първенството, то определено има спад там, защото Лудогорец свали много нивото, не е този отбор от преди години, няма ги тези класни футболисти, като Марселиньо, Игор Тиаго, Пьотровски. Лудогорец преди години разтваряше ножицата доста широко и имаше комфортен аванс пред останалите отбори, сега вече се вижда, че качеството в отбора не е същото. Левски още от миналия сезон започна да затваря ножицата на Лудогорец, а сега е напът да я затвори напълно под ръководството на Хулио Веласкес“, коментира Стефан Грозданов.

„Многото рокади говорят за едно неуважение към треньорската професия от шефовете на клубовете. Не съм на мнение, че само треньорът не си върши работата в България. Това, че си загубил 2-3 мача, не означава, че не си вършиш работата, а виждате тук след такава серия, започват спекулациите за освобождаване на наставниците и след това те стават реалност в повечето случаи. Тук трябва да се разбере най-сетне, че един треньор трябва да изкара поне един пълен сезон, за да му се дава оценка. Щом си го назначил, значи си го проучил преди това. А дали е така, вече не мога да кажа на 100%.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

Цялото му изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX