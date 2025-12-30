Черно море завърши сезона по най-лошия възможен начин – загуба от Арда и отпадане от турнира за Купата на България. Този турнир бе една от двете възможности за ново класиране на „моряците“ в евротурнирите. По-реалната възможност. Другата – през Първа лига и класиране в Топ 3 изглежда невъзможна или поне много-много трудна. И причината за това бе разкрита от треньора Илиан Илиев веднага след загубата от Арда. Въпросът е обаче дали има кой да го чуе. На този етап ръководството не му обръща внимание.

Илиев за първи път от завръщането си на „Тича“ открито обяви, че селекцията в Черно море е лоша. От една страна, има футболисти, които нямат класата за този отбор, но и не искат да си ходят, защото им харесва във Варна – море, плаж, слънче барове, ресторанти, нощен живот. От друга, по-голяма част от привлечените през тази година футболисти очевидно не дадоха никакъв принос към отбора. Засега усилията на сработения в предишни години тим на Илиан Илиев, с малки изключения, дават резултат. Черно море е в първата четворка и мечтае за Европа. Треньорът обаче е твърде опитен и знае, че не може дълго време да разчита на половин дузина футболисти на възраст над 30 години. Петима от тях са между 33 и 36 години. Чиста биология – няма как на тези години, тези момчета да издържат дълъг маратон от мачове. При тези обстоятелства шансът Черно море да задържи четвъртата позиция в класирането, изглежда фантазия.

Факт е, че през лятото Черно море направи сериозна селекция, привлякоха се 9 нови футболисти, основно офанзивни халфове и нападатели. От тях може да се отличат трима – Кристиян Томов, Георги Лазаров и Селсо Сидней. Вратарят успя да измести от титулярното място ветерана Пламен Илиев, който загуби доверието на треньора след загубата от Левски с 1:3. На практика Илиев прочете присъдата на бившия вратар на „сините“ заради двата гола, дошли след ъглови удари.

Георги Лазаров прави безспорно най-добрия си сезон в живота – 7 гола за 19 мача в Първа лига е сериозно постижение, което го доведе и до националния отбор. Селсо Сидней също демонстрира отлични качества, но малко ефективност – 17 мача и 3 гола. Към тази група можем, с известни условности, да прибавим и Асен Чандъров.

Бившият халф на Септември и Левски е почти твърд титуляр в средата на терена, но все още има да се доказва в тима на „моряците“. Останалите футболисти, привлечени на „Тича“ обаче са близо до провала и се оказват голям проблем за Илиан Илиев и Черно море. Класически пример е левият защитник Жоао Бандаро. За цял сезон е играл точно в два мача, при това в единия е влязъл като резерва. Защо вместо 21-годишния Бандаро да търка пейката, не го прави някой юноша на варненци, е отделен въпрос. Голяма енигма е Давид Телеш. Португалският халф е играл в почти всички мачове на Черно море от Първа лига – точно 18. Но в тях няма нито един гол и нито една асистенция. Факт е обаче, че Илиан Илиев му има доверие, дава му титулярно място. Вероятно това е част от футболната философия на треньора, който харесва футболисти на по-сериозна възраст и биткаджии. Дори и да не са толкова ефективни.

