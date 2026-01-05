Н ационалът Светослав Вуцов поднови тренировки с Левски. Титулярният страж на „сините“ пропусна първото занимание на футболния отбор за календарната година вчера заради грипно заболяване, но вече се чувства по-добре и се включи в днешната сесия на „Герена“. Възпитаниците на испанския сташи треньор Хулио Веласкес пътуват утре за Турция, където ще се проведе зимният лагер на тима. Лидерите в Първа лига имат планирани четири контролни срещи в курорта Белек, откъдето се завръщат в София на 27 януари. На 28 януари „сините“ ще приемат Вихрен Сандански в последната си проверка преди началото на втория полусезон на 3 февруари с мача за Суперкупата на България срещу шампиона Лудогорец.

Програма на контролните срещи на Левски на лагера в Турция:

13 януари - Ниредхаза (Унгария)

17 януари - Войводина Нови Сад (Сърбия)

21 януари - Заглембе (Полша)

25 януари - Тренчин (Словакия)

