С ъпругата на Тодор Неделев - Анита Терзийска, защити капитана на Ботев Пловдив. Тя се обърна към критиците на футболиста, твърдейки, че срещу съпруга й се пускат платени статии.

Анита публикува колаж от няколко снимки на своя възлюбен с екипите на Ботев, Лудогорец и националния отбор и към този колаж написа следното в социалните мрежи:

"Колкото и да се опитват някои хора да очернят този човек с платени статии и злословене зад гърба, детската любов не се купува с пари, нали капитане?! Злобата, завистта и егото ви ще ви погубят!"

