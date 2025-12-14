С ериозна сбирка предстои в Арда, научи „Мач Телеграф“. В близките дни шефовете и Александър Тунчев трябва да решат дали ще има играчи, с които ще се търси раздяла и на какви постове той иска „сините“ от Кърджали да се подсилят на всяка цена. Смята се, че цел номер 1 е търсенето на още един централен нападател, защото Георги Николов е аут поне за още 6 месеца.

Предстои и подновяване на договорите на част от играчите. Най-сериозно е положението в защита където 7 играчи са обвързани с клуба само до лятото. Със сигурност на повечето от тях вече е предложено да останат поне за още един сезон на „Арена Арда“ начело с Емил Виячки, въпреки че той е на 35 години в момента.

Иначе успехът над Черно море с 3:0 в петък на „Тича“ е задължил играчи и треньори да търсят класиране за Европа и през Купата за България. Това означава, че те ще трябва да стигнат поне на финал. Доскоро цел номер 1 пред Тунчев и компания се смяташе класирането във втората четворка и евентуалното участие на нов бараж за Европа.

