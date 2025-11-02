М онтана със сигурност има специално място в сърцето на треньора на ЦСКА Христо Янев. Именно срещу този тим той записа най-големия си успех като треньор до този момент – Купата на България. Сега клубът от Северозападна България може да му донесе ценно спокойствие преди битката с Левски.

Трябва да се отчете, че това е един от отборите, които най-малко са му създавали проблеми. От 8 мача срещу Монтана има само 1 загуба. И тя е като треньор на Миньор – 1:2 на „Огоста“. Иначе Нефтохимик три пъти поваля монтанчани – 2:0, 3:1 и 2:1.

Лошото е, че статистически не се намира в добра серия срещу Монтана. Нещо повече от 2017 година няма успех над този тим. От последното 2:1 с Нефтохимик, Янев навърза три равенства и загуба. Интересното е, че това е пореден отбор, който той среща и като треньор на ЦСКА, а преди това и като треньор на Ботев Враца. В дербито на Северозапада той стигна само до 0:0 на „Огоста“.

Още за мача – в днешния брой на „Мач Телеграф“