На „Герена“ все още не може да се похвалят с първо ново попълнение, но в същото време там се трупат запитвания за някои техни играчи. Най-голям интерес има към Майкон, за когото се твърди, че има интерес от още един френски тим. Според запознати става въпрос за отбор от средата на таблицата в Лига 1. Иначе досега запитвания за цената му отправиха първо от Нант, а след това и от Метц. „Канарчетата“ искаха Майкон в разгара на битките в Европа и бяха отрязани. Освен това те настояваха го вземат първо под наем и след това да го откупят, ако се представят добре. Това пък съвсем не се хареса на „сините“. От Метц пък следят изкъсо изявите му през тази есен и са готови да се пазарят с Левски за цената му. На този етап обаче „сините“ са пас. Те искат да задържат Майкон поне до лятото. Самият бразилец също не бърза за трансфер и предпочита да вдигне още цената си. И това със сигурност ще стане, ако Левски стигне поне до един трофей. За капак и Нант, и Метц се намират на дъното на таблицата в Лига 1 и не са най-атрактивните дестинации. Новият кандидат също не е сред едрите риби във френското първенство.

