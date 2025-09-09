Б ФC има на разположение три варианта за заместник на националния селекционер Илиан Илиев. Въпросът за поста стана отново много актуален след трагичния старт в световните квалификации. Илиан Илиев дава ясни знаци, че не желае да продължи по ред причини. След 0:3 от Грузия във футболната централа вече се обсъждат евентуалните кандидатури за неговия пост.

Вариант 1: Александър Димитров

Младежкият национален селекционер има сериозна подкрепа сред футболните началници и изглежда като вариант номер 1 за заместник на Илиев. Мотивът е, че на националния отбор предстои подмладяване, след като сегашната генерация натрупа години и много провали във всички турнири. В мачовете с Грузия и Испания в тимовите листове на нашите бяха записани шестима футболисти над 30 години – Антон Недялков, Георги Миланов, Живко Атанасов, Алекс Колев, Радослав Кирилов и Ивайло Чочев. Средната възраст срещу двата отбора беше, съответно 27,1 и 27, 7 години. Срещу Димитров обаче има един почти железен аргумент – той стартира добре в европейските квалификации и има шансове да класира отбора ни на финалите през 2027 година. В БФC са наясно, че не е добре да се разбива колектив, който е тръгнал в правилната посока и може да постигне немалки успехи.

Вариант 2: Георги Донков

Сегашният помощник на Илиан Илиев също се ползва с голяма подкрепа във футболните среди и дори може да се нарече фаворит за поста. Той натрупа сериозен опит като помощник на Петър Хубчев в националния отбор и Левски, и сега на Илиев. Запознат е с обстановката в националния отбор, не се нуждае от адаптация. Донков няма опит начело на клубен отбор, но това едва ли ще е проблем при селекцията на най-добрите български футболисти. Важен е и опитът му от кариерата му в немското първенство. Играл е за традиционни клубове като Бохум и Кьолн.

Вариант 3: Станимир Стоилов

Името на Мъри Стоилов също се върти сред футболните босове, но наглед изглежда абсурдно той да поеме България в този момент. Стоилов прави блестяща кариера в турското първенство и едва ли ще иска да се върне в българската футболна действителност, която е много далеч от неговата философия. Мъри на два пъти беше национален селекционер, като първия път само за два мача – срещу Септември. Вторият път бе за година и половина, и си тръгна след загубата от Черна гора в София с 0:1. С тази загуба нашите пропиляха шансовете си за класиране на световното първенство в ЮАР през 2010 година.

Още за драмите с националния отбор четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX