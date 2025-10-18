Т реньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за домакинството на Левски в мач от 12-ия кръг на efbet Лига. От нея заради травми отпаднаха Димитър Тонев и Берк Бейхан, както и Уеслен Жуниор. В групата на "моряците" за двубоя са Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Дончев, Николай Костадинов Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.

Срещата между „моряците“ и столичани е утре, 19 октомври, от 17:30 часа на стадион "Тича". Билетите за мача са в продажба в мрежата на Ивентим. Те ще се продават и на касите на стадион „Тича“ от 13:15 часа.

Главен рефер на мача ще е Васил Минев, а негови асистенти ще са Георги Тодоров и Тодор Вуков. Валентин Железов ще отговаря за ВАР с асистент Станимир Илков. Четвърти съдия ще е Любослав Любомиров, а съдийски наблюдател – Георги Йорданов.

Преди този двубой "сините" са на първо място във временното класиране с 26 точки, а Черно море заема петото с 22 пункта в актива си.

