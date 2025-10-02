Б отев Пловдив обяви, че все още не е назначил постоянен старши треньор и затова в предстоящото гостуване на Ботев Враца тимът ще бъде воден от Иван Цветанов, който води „канарчетата“ и в мача срещу Левски.

Ето какво написаха от „жълто-черния“ клуб: „Привърженици на най-стария футболен клуб в България, Към момента ПФК Ботев Пловдив няма назначен нов старши треньор на представителния мъжки отбор.

В предстоящия мач с Ботев Враца нашият отбор ще бъде воден от Иван Цветанов. При назначаване на нов старши треньор промяната ще бъде обявена официално от нашия клуб“.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX