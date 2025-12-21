Л окомотив София изживява един труден, но и изпълнен с много надежди сезон. В основата на възхода безспорно е треньорът Станислав Генчев, който има още да се доказва след неуспешния си престой на „Герена“. През лятото той направи сериозна промяна в тима с привличането на няколко много опитни футболисти - Мартин Величков от Спартак Варна, Ангел Лясков от Локо Пд, Реян Даскалов и Луан. От друга страна, Генчев наложи виждането си за любимата си тактическа схема и като цяло футболистите я спазваха най-вече при гостуванията си. Локо е сред най-добрите гости в първенството. По този показател тимът от „Надежда“ е на второ място след Левски, заедно с Черно море - 15 точки и голова разлика 10:8.

Проблемът на Локо Сф се оказаха домакинските мачове. Отборът трудно играе срещу противници със сгъстена защита, каквито са повечето у нас. Резултатът е едва 8 точки и голова разлика 8:8.

От друга страна, Локо на Станислав Генчев направи отлични мачове срещу отборите в челото на класирането, което говори за сериозен потенциал. Равенства срещу Лудогорец в Разград и с ЦСКА в „Надежда“. При това вторият хикс дойде след сериозна съдийска помощ за „червените“. Победата над Черно море във Варна пък бе директна заявка, че Локо има сили дори да се бори за първата четворка в класирането и евентуално участие в евротурнирите. Между другото, самият Генчев заяви такава амбиция и очевидно иска да я постигне, макар и малцина да му вярват.

