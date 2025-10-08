З ащитникът на ЦСКА Иван Турицов се завръща в националния отбор за световните квалификации срещу Турция и Испания.

„Аз се чувствам добре, подготвен и се надявам да получа шанс,“ заяви пред БНТ футболистът.

„Винаги съм с добри чувства, когато играя с националния отбор. Радвам се, че отново съм тук и ще работя с Александър Димитров. Доста време сме се работили в юношеските гарнитури. Той набляга на дисциплината, има супер отношение към футболистите. Надявам се това да продължи и за напред,“ добави Турицов.

Той коментира и очакванията си към новия селекционер: „Силно се надявам. Предстоят ни изключително трудни мачове. Но ние сме там, за да дадем най-доброто от себе си. Надявам се той да помогне на отбора да се вдигне. Мачовете за националния отбор винаги са трудни. Вече няма слаби национални отбори, всички се развиват. Може да се каже, че когато не си фаворит се влиза с по-леко напрежение. Националният отбор е чест. Ние ще дадем всичко от себе си,“ каза защитникът.

„Предишният мач с Испания беше празник. Силно се надявам и на мача с Турция да има подобна подкрепа. Отборът ще даде всичко от себе си. Трябва ни колектив и самочувствие. Мечтая да постигнем нещо голямо и да се класираме на голямо първенство,“ завърши Турицов.