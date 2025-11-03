Ф утболистът на Левски Мазир Сула ще пропусне мача срещу ЦСКА от 15 кръг на efbet Лига. Въпреки че няма да може да участва в дербито, все пак има и добри новини - французинът се е разминал с тежка контузия на глезена. Това са показали изследванията, на които се подложи играчът. Той напусна терена в мача срещу Арда в неделя, 2 ноември, накуцвайки, без да може да стъпва на левия си крак, с помощта на Асен Митков и член на медицинския щаб на "сините".

Очаква се Мазир Сула да бъде на линия за Левски след паузата за националните отбори. „Благодаря на всички за съобщенията. Имаше повече уплаха, отколкото нещо друго“, сподели Сула в Инстаграм.

