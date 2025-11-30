Б разилският любимец на феновете на Левски Уелтън е потърсил разговор с ръководството на клуба за евентуалното завръщане на „Герена“, научи „Мач Телеграф“. Левият нападател бе продаден на японския Гамба Осака в началото на миналата година за сериозната сума от 3 милиона евро. Кариерата му в Страната на изгряващото слънце обаче не потръгна много добре. Тази година пък вероятно е най-лошата за него. През първата половина от нея той не игра заради тежка контузия. Едва в края на май записва първите минути като твърда резерва. Впоследствие играе в 14 мача от Джей лигата, но в нито един от тях не е на терена пълни 90 минути. В началото на октомври получава нова контузия, която и до момента го вади от игра.

Припомняме, че малко след пристигането си в Гамба, Уелтън разкри, че има проблем с адаптацията в Япония.

Повече – в днешния брой на „Мач Телеграф“