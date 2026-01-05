Ц СКА ще се подсили с още едно ново попълнение. "Червените" ще привлекат левия защитник на Ботев Пловдив Андрей Йорданов. 24-годишният футболист пропусна днешната тренировка на "канарчетата", за да финализира трансфера си при "армейците", съобщават колегите от "Гонг".

Андрей Йорданов е юноша на ЦСКА и има един мач за отбора. Той ще бъде първото българско попълнение на тима през тази зима. През есента левият защитник записа 18 мача за Ботев, в които се отличи с една асистенция.

Очаква се в следващите часове "червените" да финализират трансфера на Исак Соле от Славия, както и да обявят бразилското крило Лео Перейра. Преди Нова година от клуба обявиха привличането на Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг.

