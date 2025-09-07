Б ерое обяви привличането на централния защитник Факундо Костантини. Бразилецът, който има и италиански паспорт, идва от АЕЛ Лимасол.

"НОВО ПРИДОБИВАНЕ! С радост обявяваме пристигането на Костантини в ПФК Берое! 25-годишният италиано-бразилски централен защитник (1.87 м) идва от АЕЛ Лимасол (Кипър) и вече започна тренировки с първия отбор, подготвяйки се за своя дебют със зелената фланелка.

В кариерата си Костантини е защитавал цветовете и на клубове като Сао Пауло и Маритимо, наред с други. Топло го приветстваме в Берое и му желаем много успехи в този нов етап от неговия път!", написаха заралии.

По-рано Берое пуснаха снимки от обяда на отбора. "Сплотени като отбор – на терена и извън него. Продължаваме да изграждаме единство, труд и отдаденост за всичко, което предстои този сезон. Пътят се върви по-лесно, когато сме ЗАЕДНО. САМО БЕРОЕ!", написаха от клуба.

