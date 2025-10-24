С тарши треньорът на ЦСКА 1948 – Иван Стоянов, даде пресконференция преди домакинството срещу Лудогорец от 13-ия кръг на българското първенство. Той увери, че отборът му ще подходи с уважение срещу шампиона, но е готов да надвие "орлите" и евентуален успех би помогнал на ЦСКА 1948 в битката за титлата. „Очертава се сериозен мач, излизаме срещу един от най-добрите, ако не и най-добрият отбор в последните години. Ще излезем с нужното уважение и респект, но дотам. Ще се борим да сме колкото е възможно по-високо в таблицата“, започна младият наставник преди срещата в Бистрица в понеделник, 27 октомври.

„Самочувствието идва с всеки изигран и спечелен мач. представяме се добре в последните мачове, имаме самочувствие. Има спад в състава на Лудогорец, но те са Лудогорец“, категоричен е Стоянов. Що се отнася до кадровия потенциал, Стоянов каза: „Нямаме нито един контузен, всички са здрави. Конкуренцията е убийствена. Сега е момента да спомена нашия главен скаут – Валери Хубчев, който се е погрижил тези футболисти да дойдат при нас, надяваме се през зимата да дойдат още хора“.

Той увери, че по-сгъстената програма на Лудогорец може да помогне „Да, това е плюс за нас, няма да имат толкова време за почивка. В този мач ще излезем максимално мобилизирани и би трябвало да се възползваме от това нещо, че те имат толкова мачове, и се надявам след мача а се поздравим с победа. Така е, наистина, Левски и Лудогорец са двата отбора, които заедно с нас са водещи. Ще е труден мачът за нас, но ако си вземем този мач, първенството става по друг начин. Ще се борим до края, ако можем да вземаме всеки мач, както досега. Няма отбор, който да не греши, дори срещу по-слабите тимове“, уверен е Стоянов, че победа над Лудогорец би разместила пластовете в битката за титлата.

Той говори за предстоящата сгъстена програма на отбора: „В момента сме един от най-подготвените отбори. Чакаме момента да имаме сгъстена програма от мачове. Нека мислим първо за мача с Лудогорец, а след това ще мислим и за следващите мачове. Мисля, че няма да имаме проблеми. Различното е, че имаме много класни футболисти и всеки момент работим за развиването на всеки играч, както и цялостно на отбора“, каза той за грамотната работа в ЦСКА 1948, върху която акцентира и финансовият благодетел на клуба.

Стоянов говори за формата на Лудогорец в Европа и в българското първенство: „Да, те са по-концентрирани навън, може би има леко подценяване у нас срещу нашите отбори. Точно сега не мога да кажа за кои постове, но винаги в един клуб има нужда от нови футболисти, свежа кръв, които да помогнат. В момента гледаме класни футболисти, които да вдигнат нивото на нашия отбор“, каза той за евентуалното търсене на нови попълнения.

Старши треньорът на ЦСКА 1948 говори за липсата на Талис в състава: „Талис все още е част от отбора, но не могат да се разберат за нов договор с ръководството. Изцяло ние отговаряме за селекцията на футболистите. Валери Хубчев денонощно ги гледа футболистите. Ако той или аз харесаме някой, гледаме го, след което го предлагаме на г-н Найденов и ако той се съгласи, го вземаме“, завърши Иван Стоянов.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX